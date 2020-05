Training für Bauch und Rücken

Karl-Heinz Hofmann Der Markt Pressig hat mit der Anschaffung von hochwertigen Outdoor-Fitnessgeräten eine neue Möglichkeit geschaffen den Trimm-dich-Pfad in Rothenkirchen wieder zu beleben. Bürgermeister Stefan Heinlein (CSU) zeigte sich erfreut, als eine seiner ersten Außen-Amtshandlungen die sechs neuen Geräte auszuprobieren und ihrer Bestimmung übergeben zu können. Er dankte dabei seinem Vorgänger Bürgermeister Hans Pietz (FW) und dem Ratsgremium für diese sinnvolle Neuerung, die den Freizeitwert des attraktiven Naherholungsgebietes im Landleitenbachtal noch steigert und bereichert.

Noch unter Leitung von Hans Pietz stimmten die Marktgemeinderäte der Belebung des Fitnessparcours zu. Er habe diesen Vorschlag noch als Ordnungsamtsleiter selbst eingebracht und freue sich nun besonders über die Eröffnung. Vor Ort nahm Bürgermeister Heinlein die Gelegenheit wahr, auch den Bauhofmitarbeitern, Mario Trebes (Vorarbeiter) und Steffen Hauck (dessen Stellvertreter) für die gelungene Montage zu danken.

Das Gemeindeoberhaupt informierte, es handelt sich um sechs Übungsstationen, die vor allem der Stärkung der Schulter-, Rücken-, Arm- und Bauchmuskulatur dienen sollen. Sie sind auch geeignet, Gesäß-, Oberschenkel- und Beinmuskulatur zu trainieren.

Hinweise zur Nutzung

Wie man die jederzeit kostenlos nutzbaren Geräte bedient, erklärt jeweils ein am Gerät angebrachter Hinweis. Die Gerätekosten beliefen sich auf rund 14 000 Euro. Das Landleitenbachtal nördlich von Rothenkirchen genießt nicht nur durch seine idyllische Lage, sondern auch mit seinen Freizeitangeboten wie Naturerlebnisbad, Beach- und Volleyballspielfelder, Tennisplätzen, Jugendzeltplatz und Wohnmobilstellplatz einen guten Ruf und bietet für Einheimische wie auch für Urlauber attraktive Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für Jung und Alt. Der Rathauschef informierte noch über einige Ideen und Projekte, welche er zukünftig mit Projektpartnern fördern und verwirklichen will, um den Naherholungswert für die Bevölkerung in unserer Heimat weiter zu steigern.