Training fällt aus

Bei der Osteoporose-Selbsthilfegruppe Münnerstadt fällt wegen der Weihnachtsferien das Training am Donnerstag, 26. Dezember, und am Donnerstag, 2. Januar, aus. Weiter geht es erst am 9. Januar um 15.30 Uhr im Haus St. Michael in Münnerstadt, wie die Selbsthilfegruppe mitteilt. sek