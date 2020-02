Trainieren wie die Dortmund-Profis

Im Rahmen der seit 2017 bestehenden Gesundheitspartnerschaft mit dem BVB veranstaltet die Krankenkasse IKK classic vom 6. bis 8. April einen Trainingskurs beim 1. FC Herzogenaurach. Fünf abwechslungsreiche Trainingseinheiten von je 90 Minuten warten an diesen drei Tagen auf die Teilnehmer. Zusätzlich bekommen alle eine Trainingsausrüstung von Puma, bestehend aus einem BVB-Trainingsshirt, einer Hose und Stutzen sowie einer BVB-Trinkflasche. Insgesamt können 64 Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren an dem Trainingscamp teilnehmen. Die Hälfte, also 32 Plätze, darf der 1. FC Herzogenaurach als Ausrichterverein vergeben. Die zweite Hälfte verlost die IKK classic an sportbegeisterte Kinder aus der Umgebung. Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken die Kids einfach bis zum 27. Februar ein Foto von sich beim Kicken, ihren Namen, eine Telefonnummer und ihre Trikotgröße an die E-Mail-Adresse susanne.kuhnke@ikk-classic.de. Foto: privat