Trainieren für das Sportabzeichen

Der TSV Münnerstadt bietet ab Mittwoch, 26. Juni, die Möglichkeit für das deutsche Sportabzeichen zu trainieren und die Leistungen abzulegen. Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr steht mindestens ein Sportabzeichenprüfer mit Rat und Tat den Sportlern zur Seite. Treffpunkt ist am Sportzentrum Am Kleinfeldlein in Münnerstadt. Geboten wird ein allgemeines und gezieltes Aufwärmprogramm sowie Trainieren und Abnehmen der Leistungen für alle Leichtathletikdisziplinen. Teilnehmen können alle Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene ohne Altersbeschränkung. Eine Mitgliedschaft im Verein ist keine Voraussetzung für das Training und die Abnahme der Leitung. Die Aktion endet mit Beginn der Sommerferien, teilt der TSV Münnerstadt mit. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Tel.: 0157/ 394 081 49. sek