Die Trailsdorfer Fuß- und Buswallfahrt nach St. Anna Weilersbach findet am Sonntag, 28. Juli, statt. Der Weggang der Fußwallfahrt ist um 6 Uhr am Kriegerdenkmal in Trailsdorf. Der Bus fährt um 8 Uhr am Trailsdorfer Kriegerdenkmal ab, Haltepunkte danach sind an der Mühle, in Schlammersdorf an der Bushaltestelle an der Brücke und bei der Dreschhalle - bei Bedarf auch in Pautzfeld am "Lindla". Gemeinsam wird in die St.-Anna-Kirche eingezogen. red