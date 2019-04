Trailrunning auf dem Kuppenweg

Nachdem schon seit vielen Jahren vom Bad Kissinger Alpenverein auch in der heimischen Rhön Wanderungen angeboten werden, entstand die Idee, zusätzlich Touren für Leistungsstärkere in einer schnelleren Gangart mit in das Veranstaltungsprogramm aufzunehmen. Seitdem führt das Mitglied Florian Neuland beim Trailrunning Läufer über die unterschiedlichsten Strecken.

Bei der ersten Auflage wurde am Rothsee bei Bischofsheim gestartet und die Hohe Dalle joggend erklommen. Beim zweiten Mal ging es bei eisigen Temperaturen über den Kreuzberg hinweg, und bei der dritten Auflage des DAV-Trailruns war der Rhöner Kuppenweg Schauplatz der Tour, an der diesmal 13 Personen teilnahmen.

Gestartet wurde in der Ortschaft Platz. Weiter führte der Weg talwärts in Richtung Geroda, ein Stück an der Thulba entlang und dann steil bergauf in Richtung Würzburger Haus, das nach drei Kilometern Anstieg mit mehr als 300 Höhenmetern erreicht wurde. Nach einem weiteren kleinen Anstieg verlief der Weg zunächst die Höhe entlang durch den Wald, bevor er zunehmend steiniger wurde. Zurück aus dem Wald und in der Sonne, folgte ein weiterer, steiler Anstieg hinauf zur Platzer Kuppe. Nach einer kleine Pause auf dem Gipfel, um die bei dem Wetter traumhafte Aussicht zu genießen, folgte ein kleiner Abstecher zum Besinnungswald, bevor der Weg zurück zum Ausgangspunkt führte. Nach insgesamt etwas über zwölf Kilometern und 430 erklommenen Höhenmetern wieder angekommen in Platz, konnten sich die Läufer im Jugendzentrum, das extra für sie seine Türen geöffnet hatte, stärken. Das Fazit der Läufer war durchweg positiv und ein Großteil erkundigte sich direkt nach der nächsten Auflage. Der nächste Lauf wird voraussichtlich am 5. Mai stattfinden. Infos zum Ort und alle weiteren Details sowie zu vielen weiteren interessanten Veranstaltungen werden unter www.dav-kg.de unter bekanntgegeben. red