Tragkraftspritze wird eingeweiht

Einen ganz besonderen Grund zum Feiern gibt es in diesem Jahr am Kirchweihfest in Prügel , denn im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag geht ein lang gehegter Wunsch der Feuerwehr mit der Inbetriebnahme der neuen Tragkraftspritze in Erfüllung. Das Festprogramm sieht am kommenden Freitag, 29. Juni, um 19.30 Uhr, den traditionellen Bieranstich vor. Danach gibt es Unterhaltungsmusik mit Franziska. Am Samstag, 1. Juli, gastieren "Manni und seine Rebellen" und werden dabei Jung und Alt sicherlich mit ihren musikalischen Darbietungen gleichermaßen erfreuen. Der Kirchweihgottesdienst, der am Sonntag um 10.15 Uhr im Kulturstadel stattfinden wird, nimmt diesmal einen ganz besonderen Stellenwert ein. Denn im Rahmen der Festandacht erhält die neue Tragkraftspritze ihren kirchlichen Segen und wird damit offiziell in Dienst gestellt. Anschließend laden die Feuerwehrkameraden zu einem Frühschoppen ein. Sie bieten ab 11.30 Uhr einen Mittagstisch und servieren den zahlreichen Festbesuchern nachmittags zusätzlich noch Kaffee und Kuchen. An allen Kirchweihtagen ist ohnehin immer reichlich mit Speisen und Getränke bestens vorgesorgt.