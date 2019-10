Das Ensemble "Spielwerk" zeigt am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, im Jungen Theater, Kasernstraße 9, in Forchheim eine tragikomische Performance, die existenzielle Fragen des Menschseins thematisiert und in starke sinnliche Bewegungsbilder umsetzt - ausgehend von Charlie Chaplins Spielfilm "Rampenlicht". Es ist eine Geschichte über das Künstlerdasein mit seinen Höhen und Tiefen. Das Ensemble ist eine professionelle Gruppe, die sich aus Schauspielern, Akrobaten, Tänzern und Musikern aus der Region zusammensetzt. Eintritt: 16/ermäßigt 13 Euro, Karten gibt es im FT-Servicepoint/Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30 in Forchheim, Telefon 09191/60106, sowie unter tickets.infranken.de. red