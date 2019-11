"Träumende Bäume" in St. Laurentius

Die irische Legende "Träumende Bäume", eine Komposition des Bayreuther Kirchenmusikers Michael Lippert, wird am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Laurentiuskirche Thurnau in einer kammermusikalischen Fassung als Konzertlesung aufgeführt. Ausführende sind Jasmin von Brünken (Sopran), Albert Hubert (Violine) und Michael Lippert (Klavier und Sprecher). Von einer alten irischen Legende ausgehend dichtete und komponierte Michael Lippert ein musikalisches Märchen, in dem es um Lebensträume der Menschen, um Selbsttäuschungen und Sehnsüchte geht, die unerfüllt bleiben und sich dann doch noch erfüllen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Veranstalter ist das Evangelische Bildungswerk Oberfranken Mitte und das Dekanat Thurnau. Weitere Informationen gibt es unter www.music-L.de. red