Träumen im Museum

Unter dem Motto "If we can dream it ..." steht heute von 17 bis 19 Uhr ein Workshop im Iwalewahaus Bayreuth, Wölfelstraße 2 in Bayreuth. Die Kulturwissenschaftlerin Katharina Fink wird darstellen, wie das Träumen und Spekulieren zu einem Werkzeug in der museumspädagogischen Arbeit werden kann. Veranstalter ist das Evangelische Bildungswerk. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. red