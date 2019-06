Träume erwachen zum Leben

Ein Eiscafé an irgendeinem Ort dieser Erde: Menschen und Traumwesen beleben die Bühne und begegnen sich in skurrilen, berührenden und alltäglichen Momenten. Ein Semester lang erforschten Studierende das Thema "Träume" ästhetisch im Rahmen der biografischen Theaterarbeit (Leitung: Michaela Musenja) an der Hochschule Coburg, Fachbereich Soziale Arbeit. Die Ergebnisse können am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr in der Aula der Hochschule im Rahmen einer Theaterproduktion betrachtet werden. Unter anderem werden die Fragen beleuchtet, welche Bedeutung Träume im Leben der Menschen haben und wie sie sich auf die eigene Lebensgestaltung auswirken. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. red