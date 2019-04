"Tränen" Thema beim Familiengottesdienst

Zum Thema "Tränen" feiert die evangelische Kirchengemeinde am morgigen Sonntag um 10.15 Uhr in der Dreieinigkeitskirche einen Familiengottesdienst. Weinen, Tränen vergießen, das tun Menschen manchmal vor Lachen und Freude. Aber Tränen kommen den Menschen vor allem, wenn ihnen etwas weh tut, nicht nur am Körper, sondern vor allem auch in der Seele und im Herz. Das Weinen und Tränen, ihre schmerzhafte und heilende Wirkung spielen auch in dieser Passionszeit eine Rolle, wenn Christen in diesen Tagen an den Weg Jesu nach Jerusalem und ans Kreuz denken. Der Gottesdienst wird von der evangelischen Kirchenband musikalisch ausgestaltet. Im Anschluss wird zum Kirchenkaffee ins Gemeindehaus eingeladen. red