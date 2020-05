Träger schreibt einen Namenswettbewerb für die neue Eberner Kindertagesstätte aus

In der Albrecht-Dürer-Straße in Ebern entsteht eine neue integrative Kindertagesstätte für 74 Kinder unter der Trägerschaft der Rummelsberger Diakonie. Der Einzug ist für September geplant. Was noch fehlt, ist der Name. Dazu möchten die Mitarbeiter zu einem Wettbewerb aufrufen, wie die "Rummelsberger" mitteilten.

"Wir haben in den letzten Monaten in Ebern eine so tolle Vernetzung aufbauen können, dass wir jetzt auch gemeinsam einen Namen für unser kunterbuntes Haus finden wollen", erklärt Constanze Schemberg, die Leiterin der Kindertagesstätte.

Wo aktuell noch Handwerker und Baumaschinen das Bild bestimmen, sollen bald fröhliche Kinderstimmen zu hören sein. Noch befindet sich das Gebäude im Rohbau. Momentan verputzen die Handwerker innen schon die Räume. "Wir gehen mit den Kindern aus der Notbetreuung regelmäßig zur Baustelle und beobachten die Veränderungen. Die Kinder freuen sich sehr auf ihr neues Haus und können es kaum erwarten, einzuziehen." Laut Rummelsberger Diakonie liegen die Arbeiten im Zeitplan.

Die Einrichtung wird 24 Krippenplätze für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren und 50 Kindergartenplätze von drei Jahren bis Schuleintritt anbieten. Dabei sind bis zu fünf inte-grative Plätze für Kinder mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder reserviert. Die Mädchen und Buben können sich in kleinen Häusern, die miteinander verbunden sind, und im großen Garten austoben.

Die Einrichtung ist so konzipiert, dass jedes Kind, egal mit welcher Beeinträchtigung, hier betreut werden kann. "Auf das kunterbunte Miteinander in den unterschiedlichen Räumen der Kita, die alle barrierefrei sind, wie zum Beispiel dem Theaterraum, der Bibliothek und dem Bistro, freuen wir uns sehr", heißt es in der Mitteilung des Trägers. Bei der Planung der Kindertagesstätte brachte die Rummelsberger Diakonie ihre langjährige Erfahrung als Betreiberin von derzeit mehr als 20 Kindertagesstätten in der Metropolregion Nürnberg ein. Bereits seit Januar hat die Rummelsberger Diakonie die Trägerschaft für die ehemalige Außenstelle der städtischen Kita. Ein paar Plätze fürs neue Kindergartenjahr sind noch frei.

Wer am Namenswettbewerb teilnehmen will, kann eine Mail mit dem Namensvorschlag und den Kontaktdaten an die Leiterin senden: schemberg.constanze@rummelsberger.net. Unter allen Einsendern werden ein Geschenkkorb und zehn Regenschirme der Rummelsberger Diakonie verlost. Einsendeschluss ist der 15. Juni. Den Namen wählen die Kinder und Beschäftigten mit der Leitung und dem Bürgermeister aus. red