"Trächerinnen" klar auf Kurs "sofortiger Wiederaufstieg"

Die Eichaer Fußballerinnen holen die nächsten drei Punkte und stehen nach vier Spieltagen mit vier Siegen und ohne Gegentor weiter an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga. Gegen Wernsdorf siegten sie mit 3:0.

Am Wochenende ist die Mannschaft auswärts beim FC Eintracht Münchberg gefordert. Die Reserve kämpft nach der ärgerlichen 2:3-Niederlage im Derby gegen den SV Ketschendorf am Sonntag um 170 Uhr beim Schwabthaler SV II um drei Punkte.

Bezirksoberliga Frauen

Spvg Eicha - SV Wernsdorf 3:0 (1:0)

Die "Trächerinnen" versuchten den Gegner von Anfang an unter Druck zu setzen. Gleich nach dem Anstoß zwang man die Gäste so zu einem Fehlpass in der Defensive, der aber nicht zur Führung genutzt wurde. Die Heimmannschaft war das überlegende Team und spielte sich einige gute Tormöglichkeiten heraus, allerdings wurde keine davon verwerten. Nach einer guten halben Stunde kam Wernsdorf besser in die Partie und mit dem ersten gefährlichen Angriff köpfte eine Wernsdorferin das vermeintliche 0:1. Der Treffer wurde aber aufgrund eines vorangegangenen Foulspiels aberkannt. Eicha war nun wieder wacher und erzielte kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Julia Fellisch das längst fällige 1:0.

Nach der Halbzeit agierte Eicha wieder konzentrierter. In der 50. Minute wurde Anna Illmer im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Marcella Hoch zum 2:0. Mit dieser Führung versuchten die Schwarz-Gelben den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen und möglichst das entscheidende 3:0 zu erzielen, was in der 65. Minute auch gelang: Marcella Hoch steckte hier einen Pass durch die Schnittstelle der Abwehr, den Julia Fellisch zum 3:0 verwertete. Die Gäste aus Wernsdorf gaben sich aber keinesfalls geschlagen und hatten so noch die ein oder andere Möglichkeit zum Anschluss, doch die Partie war natürlich entschieden. Am Ende konnte sich die Elf von Coach Mirco Schuberth über drei weitere Punkte freuen. jf