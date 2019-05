Traditionsfischen bei den Bamberger Anglern

Tradition trotz eiskaltem Ostwind: Das wird beim Anfischen bei den Bamberger Anglern großgeschrieben. Dazu trafen sich die Fischer am vereinseigenen Baggersee in Dörfleins. Zum Beginn zeigte das Thermometer gerade mal 2 Grad an, dazu wehte ein eisiger Ostwind. Der Brotfisch der Angler, die Brachsen, bereiteten sich mit einem Laichausschlag auf ihren zukünftigen Nachwuchs vor. Dies alles trägt nicht gerade zu einem großen Erfolg bei.

Dem aber trotzten die Bamberger Fischer, denn es wurde gut gefangen und außerdem gingen sehr schön gezeichnete Wildkarpfen, Rotaugen und Brachsen an die Haken. So wurden am Schluss pro Angler drei gefangene Fische an die Waage gebracht und ausgewertet. Sieger wurde Christian Scharting mit einem Gewicht von 5141 Gramm, den zweiten Platz errang Walter Hellmuth (4489 g), gefolgt von Christian Winkler (4268 g) und Andreas Müller (4059 g). Besonders muss erwähnt werden, dass der ehemalige Jugendleiter Klaus Ramer diesmal einen Fang mit drei Brachsen (4024 Gramm) zur Waage brachte. Alle Fänger bekamen sehr ansehnliche und wertvolle Anerkennungen.

Die beste Dame, Elke Leitner, bekam als ganz besondere Auszeichnung einen Goldpokal. Präsident Götz und Vizepräsident Rauh freuten sich über die respektvolle Teilnahme der Angler und sprachen auch dementsprechend ihren aufrichtigen Dank aus. khk