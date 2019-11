Blaich 14.11.2019

Bäuerinnenabend

Traditionen im Blick

Der Bäuerinnenabend des Maschinen- und Betriebshilfsrings findet am Freitag, 29. November, um 20 Uhr in der Kulmbacher Gastwirtschaft Geuther in der Blaicher Straße statt. Adrian Roßner referiert zum ...