Vom 23. November bis 16. Dezember 2018 führt der Schützenverein Almrausch Neuwirtshaus sein traditionelles Preis- und Königsschießen durch. Dabei werden die Nachfolger für Schützenkönigin Elena Kippes und Jugendschützenkönig Benedikt Schühler gesucht. Die Teilnehmer haben die Chance, auf verschiedenen Scheiben ihr Glück zu versuchen. Bei der Meisterscheibe wird in verschiedenen Alters- und Wettbewerbsklassen der/die beste Schütze(in) nach der Ringwertung ermittelt. Bei Glücks-, Fest-, Ehren-, Pokal- und Wildbretscheibe wird der beste Tiefschuss gewertet. Die Scheiben können sowohl mit dem Luftgewehr als auch mit der Luftpistole geschossen werden, und es können auch Nichtmitglieder teilnehmen. Nur der Schuss auf die Königsscheiben ist den Mitgliedern des Schützenvereins vorbehalten. Für die Bogenschützen findet im gleichen Zeitraum an zwei Tagen das Robin-Hood-Schießen in der Sporthalle statt. Auch bei den Bogenschützen werden verschiedene Wettbewerbe durchgeführt. Und für Kinder unter 12 Jahren wird auf der Red-Dot-Lichtgewehranlage eine Wertung um den Pokal für den besten Nachwuchsschützen durchgeführt. Die Königsproklamation und Preisverteilung finden am Samstag, 12. Januar 2019, um 19.30 Uhr im Schützenhaus in Schwärzelbach statt. red