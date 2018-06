Traditionelles Beisammensein

Die Schützengesellschaft Marktzeuln lädt zum Zeulner Heimat- und Volksfest von Donnerstag, 21. Juni, bis Dienstag, 28. Juni, ein. An den idyllisch gelegenen Felsenkellern findet das gemütliche Treffen mit Blasmusik bekannter Kapellen statt. Es gibt kellergelagertes Festbier vom Fass, einen reichhaltigen Speisezettel und einen großen Vergnügungspark. Das schönste Open-Air Schützenfest in der Region hat nichts von seinem Zauber verloren. Nicht nur das Ambiente unter den großkronigen Bäumen begeistert Jahr für Jahr die Besucher, sondern auch die vielen kulinarischen Spezialitäten und vor allem das extra eingebraute Bier der Weismainer Pülsbräu.

Am Donnerstag, 21. Juni, findet um 19 Uhr die Abholung der Fahne vom Rathaus statt. Der Musikverein Marktzeuln wird dann 1. Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech mit den Verantwortlichen der Schützengesellschaft zum Festplatz geleiten. Dort wird das Gemeindeoberhaupt den Zapfhahn in das erste Fass Festbier treiben. Die Böllerschützen eröffnen dann lautstark das Zeulner Freischießen.

Nach einem fröhlichen Prosit gibt der Musikverein Marktzeuln ein Konzert, das gegen 23 Uhr beendet sein wird.

Am Freitag, 22. Juni, heißt es auf dem Festplatz Atemholen für die kommenden ereignisreichen Tage. Von 19.30 Uhr bis 23 Uhr unterhält der Frankenwaldexpress aus Tettau. Die Kinder können sich, wie alle Tage, nach Herzenslust im Vergnügungspark auf dem anderen Ufer der Rodach vergnügen. Der Samstag beginnt um 14 Uhr mit der Königsabholung. Der Musikverein Marktzeuln geleitet Königin Gundi Rebhan, Michael Linz und Louis Schlottke zum Festplatz. Gespannt sein kann man auf das Abendkonzert von 19.30 bis 23.30 Uhr mit den "Party Franken".

Die Gläubigen versammeln sich am Sonntag um 9 Uhr zum Feldgottesdienst auf dem Festplatz. Der Musikverein Marktzeuln umrahmt die Andacht musikalisch. Um 10.45 bis 12 Uhr findet beim Frühschoppen das Königsschießen statt, das vom Musikverein Marktzeuln begleitet wird. Um 14 Uhr beginnt der große Festzug durch die Marktgemeinde. Mit dem farbenprächtigen Festzug beweist die Schützengesellschaft ihre Verbundenheit zur Bevölkerung und ihre Hingabe zur Pflege von Traditionen.

Den Sonntagnachmittag gestaltet die Hochstadter Balsmusik. Die rund 30 aktiven Musiker zählen zu den Besten der traditionellen Blasmusik in der Region. Am Abend ab 19.30 Uhr wird der Musikverein Neukenroth die Festgäste unterhalten. Bis 23 Uhr werden die Musiker ein buntes Programm präsentieren, wie es selten von Blasorchestern zu hören ist. Ein bunter Strauß aus Märschen, Walzer und Polkas bescheren die Vollblutmusiker allen Besuchern des Freischießens einen beschwingten Ausklang des Festsonntags.

Der Montag, 25. Juni, beginnt bereits um 9 Uhr dem traditionelle Zeulner Frühschoppen zu herabgesetzten Preisen für Getränke und Speisen. Die Jüngsten der Marktgemeinde freuen sich dann auf den Kinderfestzug, der um 14 Uhr beginnt. Dann werden die Kleinen ihren großen Auftritt haben. Der Gaudiwurm startet wie in jedem Jahr am Apotheken-Platz. Angeführt von der Vereinsfahne der Schützengesellschaft und den Vertretern der Marktgemeinde und Ehrengästen, geleitet die Musikvereinigung Ebensfeld den festlichen Zug durch die geschmückten Ortsstraßen. Die Musikvereinigung gibt danach ein Nachmittagskonzert von 14.30 bis 18 Uhr und ab 19.30 bis 23 Uhr.

Der letzte Tag des Zeulner Freischießens gehört der Königsproklamation und der Preisverteilung. Etwa ab 19.30 Uhr werden die neuen Schützenkönige in Amt und Würden eingeführt, erhalten die Königskette als Zeichen ihres Erfolgs und dürfen anschließend auch den Taktstock schwingen und die Blaskapelle Schwürbitz dirigieren. Die vielseitigen Musiker begeistern mit einer großen Bandbreite an sinfonischer Blasmusik, mit und ohne Gesang. Mit einem großen Brillantfeuerwerk gegen 22.30 Uhr endet das Zeulner Freischießen. Andreas Welz



Sperrung Rodachbrücke

Während des Freischießens und Hauptschießens ist die Rodachbrücke für jeden Verkehr gesperrt. Von Schwürbitz kommend gibt es keine Behinderungen. Die Besucher erreichen den Festplatz wie gewohnt. Für Gäste, die aus Zettlitz kommen, wird empfohlen, die Umleitung zu fahren über Michelau, Schwürbitz, oder über Redwitz, Marktgraitz, Trübenbach und Lettenreuth. Während des Freischießens können Autofahrer auch auf den Parkplätzen vor der Rodachbrücke parken und dann zu Fuß zum Festplatz laufen.