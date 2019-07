Am Donnerstag, 11. Juli, und Freitag, 12. Juli, finden jeweils um 19 Uhr in der Aula des Frobenius-Gymnasiums Hammelburg die Sommerkonzerte der Schule statt. Der Titel der Konzerte lautet "SpectacoolHAIR". Zu hören sind alle Ensembles der Schule, die sich in den letzten Wochen und Monaten auf diese beiden Abende vorbereitet haben. Die Fachschaft Musik, die Schulleitung und alle Mitwirkenden laden zu diesen Konzerten ein. sek