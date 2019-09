Der Rauchclub Blaue Wolke Steinach, der in diesem Jahr sein 100. Jubiläum begeht, feiert die Stänicher Kirmes mit Gügerausschlagen am Samstag, 14. September, ab 15 Uhr. Der Kirmesbaum wird ab Kreuzbergstraße eingeholt, dazu spielen die Steinacher Musikanten unter Leitung von Bernd Borst, die Vereine begleiten den Zug mit ihren Fahnenabordnungen. Dann wird der Kirmesbaum am Marktplatz aufgerichtet. Es folgt die Kirmesfeier mit Gügerausschlagen und Kirmestanz der Kindergartenkinder. red