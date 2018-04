Traditionelle Exkursion

Die Schafhaltervereinigung Rhön e. V., der Verein Natur- und Lebensraum Rhön e. V. und das Biosphärenreservat Rhön organisieren wieder eine traditionelle ganztägige Schäfereiexkursion. Diese findet am Sonntag, 29. April, statt.

Einen Schwerpunkt der heurigen Schäfereiexkursion stellt das LIFE-Projekt "Berggrünland, Hutungen und ihre Vögel" dar. Es werden zwei Flächen angefahren, die mit Schafen und Ziegen beweidet werden.



Käserei mit Verköstigung

Des Weiteren wird ein Milchziegenbetrieb angeschaut. Im Anschluss gibt es eine Käsereibesichtigung mit Verköstigung. Den Abschluss bildet ein Merinobetrieb mit neuem Schafstall.

Im Mittelpunkt stehen Informationen zu Haltung, Landschaftspflege, Vermarktung sowie natürlich der Erfahrungsaustausch.



Treffpunkt am Stadion

Die Exkursion startet in Fulda um 8.30 Uhr am Parkplatz des Fußballstadions Fulda am Umweltzentrum, Johannisstraße 44. Rückkehr ist voraussichtlich gegen 17.30 Uhr. Für Kinder gilt ein ermäßigter Kostenbeitrag. Die Leitung der Exkursion haben Martin Kremer und Janet Emig.

Anmeldungen sind erforderlich und werden noch bis zum 24. April unter Tel.: 06654/961 20 oder per Email unter info@vnlr.de entgegen genommen. red