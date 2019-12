Traditionell und modern

"Here I am, Lord" unter dieser Überschrift lädt der Kirchenchor St. Marien zu seiner jährlichen Abendmusik im Advent am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche ein. Unter der Gesamtleitung von Stefanie Ernst werden die Gäste traditionelles und modernes geistliches Liedgut in verschiedenen Sprachen zu Gehör bekommen, vorgetragen vom Kirchenchor St. Marien, der Band Preiszeit, Fabian Gehrlicher an der Orgel und Stefanie Ernst am E-Piano. Der Eintritt ist frei. red