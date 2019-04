Seit Wochen dreht sich beim Musikverein alles um das alljährliche Osterkonzert. Einen bunten Melodienstrauß auf höchstem Niveau versprechen die Lieder und Instrumentalstücke, die in vielen Einzel- und Orchesterproben einstudiert wurden. Doch wer den Musikverein und vor allem den Dirigenten Wolfgang Schrepfer kennt, der weiß, dass sie sich erst zufrieden geben, wenn alles perfekt ist.

Am Ostersonntag, 21. April, um 20 Uhr ist es nun so weit, das Repertoire des Musikvereins reicht von leichter Musik über Märsche bis hin zu äußerst anspruchsvollen Stücken.

In die Welt des Quizfernsehens der 80er Jahre entführt die Titelmelodie von "Die Pyramide" und mit Polkas, Konzertmärschen und Filmmusik bis hin zu einem Medley der 80er Jahre ist alles dabei.

Die Stimmen der Sängerinnen Yvonne Welscher und Corina Müller versprechen schon jetzt Lieder der Superklasse. Solisten aus dem Musikverein werden ebenfalls ihr Können unter Beweis stellen.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Jungmusiker unter der musikalischen Leitung von Carolin Kremer und Max Hollendonner eigenständig zwei Lieder vorstellen. Neues und Altes, Tradition und Moderne - all diese Musikrichtungen beherrscht der Musikverein Steinwiesen in Perfektion. In diesem würdigen Rahmen werden Ehrungen für aktive Musiker durchgeführt. Den Musikverein Steinwiesen zeichnet die gute Mischung aus Alt und Jung aus. Jugendlicher Elan und Enthusiasmus, dazu die Erfahrung der Älteren - das macht die Qualität der Kapelle aus. sd