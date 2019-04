Tradition und Genuss

Kunstvolle Fachwerkhäuser, regionale Handwerkstraditionen und fränkische Genusstradition - die Orte im Lautergrund stecken voller Geschichte und Geschichten. Die geführte Erlebnistour am Samstag, 27. April, zeigt Beispiele vergangener Baukunst und spürt dem alten Handwerk nach.

Los geht's um 10 Uhr am Wanderparkplatz Horsdorf (Am Baumfeld). Bei einem Dorfrundgang mit der Geografin Doris Philippi erfahren die Telnehmer mehr über fränkische Dorfgeschichte und traditionelle Bauwerkskunst und werfen einen Blick in die liebevoll sanierte Fuchsenmühle. Die insgesamt sechs Kilometer lange Wanderung führt von Horsdorf über den Morgenbühl - mit herrlichem Ausblick auf den Staffelberg - nach Loffeld. Zur Stärkung gibt's in der Alten Schule in Loffeld typisch fränkische Gerichte - serviert von der Genussbotschafterin Adelgunde Gagel. Eine Teilnahme ist ausschließlich bei Anmeldung und Bezahlung im Voraus möglich.

Interessenten können sich über die Volkshochschule des Landkreis Lichtenfels online (www.vhs-lif.de) anmelden. Schnell sein lohnt sich, da laut Veranstalter nur noch wenige Restplätze verfügbar sind.

Dieselbe Tour findet nochmals am Sonntag, 20. Oktober, statt. Anmeldungen sind bereits jetzt online möglich. Die Tour dauert insgesamt rund vier Stunden und kostet 25 Euro. Für Rückfragen steht Anna Wittig unter der Telefonnummer 09571/18-206 (E-Mail an Anna.Wittig@landkreis-lichtenfels.de) zur Verfügung. red