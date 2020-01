Großenseebach 08.01.2020

Trachtengruppe lädt zur Hauptversammlung

Die Seebesgründer Trachtengruppe hält am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr ihre Hauptversammlung mit Neuwahlen im Probenraum in der ehemaligen Gaststätte "Im Winkel". Unter anderem stehen Neuwahlen an...