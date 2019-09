In der Nacht auf Freitag wurde ein Toyota-SUV von einem bislang Unbekannten angefahren. Das Auto war in der Straße An den Eichen im Ortsteil Igelsdorf am Straßenrand geparkt. Der Unfallverursacher fuhr in die linke Seite der Heckstoßstange des Toyota, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand, und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Erlangen-Land ermittelt nun wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 09131/760-514.