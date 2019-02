Toyota angefahren

Ein silberfarbener Toyota wurde am Dienstag im Zeitraum von 19.10 bis 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Neuenmarkt durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am geparkten Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09225/963000. pol