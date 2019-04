Tourist-Information in Zeil öffnet wieder

Die Tourist-Information der Stadt Zeil im Grohe-Häuschen am Marktplatz 5 öffnet wieder. Ab Freitag, 5. April, ist zu folgenden Zeiten regelmäßig geöffnet: am Freitag von 12 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 16 Uhr sowie am Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 13 Uhr. Dort gibt es Informationsmaterial für Urlauber und Einheimische, teilte die Stadt mit. Betreut wird die Tourist-Information von Beate Reinhardt. red