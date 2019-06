Die Arbeit für den Tourismus soll künftig in die Gemeindeverwaltung überführt werden. Dazu wird sich der Tourismusverein auflösen. In einer ersten dazu anberaumten Sitzung konnte jedoch nicht die nötige Mitgliederanzahl erreicht werden. Bei einem zweiten Termin reicht nun die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Die Versammlung findet am Mittwoch, 12. Juni, um 19 Uhr im Landgasthof Hummel in Prächting (Frühstücksraum) statt. red