Tourismusverein freut sich über neue Kirchenführer

Christiane Kolbet und Johann Gumbrecht vom Verein "Karpfenland Aischgrund" haben eine Kirchenführer-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die Ausbildung begann bereits im Februar 2018 zusammen mit 20 weiteren Teilnehmern in Bamberg. Bestandteile des Schulungsprogramms waren unter anderem Stilkunde, Geschichte des Erzbistums, Liturgie, Kirchenpädagogik und Rhetorik, aber auch Zeitmanagement und Versicherungsfragen.

An die Ausbildung schlossen sich ein schriftlicher Test, eine Hausarbeit und eine praktische Prüfung an, die aus einer einstündigen Kirchenführung bestand. Johann Gumbrecht, der als Gästeführer Schlossführungen in Höchstadt und Stadtführungen auch in Herzogenaurach anbietet, führte durch die Kirche St. Magdalena in Herzogenaurach. Gumbrecht: "Die Kirche St. Magdalena hat eine bemerkenswerte Architektur und Raumwirkung. Als Gästeführer gebe ich meine Begeisterung gerne an die Besucher weiter. Besonders spannend ist es für mich, Gästen aus anderen Ländern oder Kulturkreisen den Einblick in die Kirche zu ermöglichen. Das Interesse daran ist sehr hoch. Unsere Kultur kann man eben nur verstehen, wenn man auch die Kirche fest in den Blick nimmt."

Christiane Kolbet, die Stadtführungen, Touren und Wanderungen rund um Höchstadt anbietet, führte durch die Wehrkirche Geburt Mariens in Hannberg. "Diese Kirche", so die frischgebackene Kirchenführerin, "ist das Wahrzeichen des Seebachgrundes und für alle Menschen, die in ihrem Umfeld leben, identitätsstiftend".

Anfang Oktober waren die neuen Kirchenführer bei einem feierlichen Gottesdienst im Bamberger Dom durch Erzbischof Ludwig Schick in ihr neues Amt eingeführt worden. Nun beglückwünschte auch der Vorsitzende des "Karpfenland Aischgrund", Gerald Brehm, die beiden Kirchenführer und war voll des Lobes über ihr Engagement. 120 Stunden Arbeit, Zeit und Geld haben Christiane Kolbet und Johann Gumbrecht in ihre Ausbildung als zertifizierte Kirchenführer im Erzbistum Bamberg investiert. red