Tourismusschüler knüpfen in Berlin Kontakte

Schüler der Tourismusschule Franken in Kronach besuchten am Wochenende die internationale Tourismusmesse in Berlin. In über 26 Hallen präsentierten sich rund 10 000 Aussteller aus 186 Ländern und Urlaubsregionen. Die angehenden Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement erlangten einen Einblick in den weltweiten Tourismus und entdeckten neue Trends der Branche. Die Schüler nutzten ihre Chance, Kontakte mit potenziellen Praktikumsbetrieben im In- und Ausland zu knüpfen. Auch Unternehmen der Region waren auf der ITB vertreten, unter anderem auch das Lichtenfelser Unternehmen Z.I.E.L. GmbH, welches Mid- und Backoffice-Systeme für touristische Betriebe erstellt. Durch einen aufschlussreichen Vortrag des Kooperationspartners erweiterten die Tourismusschüler ihr Wissen rund um die Tourismusbranche. red