Tourismus ist bedeutender Wirtschaftsfaktor Unterfrankens

Die Chancen und Potenziale der unterfränkischen Tourismuswirtschaft waren Thema eines Kongresses der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. in Würzburg.



Neue Rekorde

Wolfgang Fieber, Vorstandsvorsitzender der vbw-Bezirksgruppe Unterfranken, wies darauf hin, dass der Tourismus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor Bayerns und Unterfrankens ist: "Bayern ist nach wie vor das Tourismusziel Nummer eins in Deutschland und hat auch im Jahr 2017 neue Rekorde aufgestellt: Die Zahl der Übernachtungen wuchs um 3,7 Prozent auf 94,4 Millionen, die Zahl der Gäste erhöhte sich um knapp fünf Prozent auf 37,3 Millionen. 18,5 Prozent der jährlichen touristischen Wertschöpfung Deutschlands werden im Freistaat erwirtschaftet. Die Branche beschäftigt in Bayern direkt 560 000 Menschen. Der Tourismus ist also beschäftigungs- und umsatzstark. Auch Unterfranken ist auf der Erfolgsspur: Die Zahl der Übernachtungen hat im Jahr 2017 erneut die Sechs-Millionen-Grenze überschritten."

Fieber warnte jedoch davor, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen, "denn der Wettbewerb um nationale und internationale Gäste ist hart. Deshalb müssen wir den Tourismus in Bayern und Unterfranken weiter stärken und alle vorhandenen Potenziale konsequent nutzen". Die vbw-Studie "Tourismus und Industrie - gemeinsame Erfolgsfaktoren" kommt zu dem Ergebnis, dass viele Erfolgsfaktoren der Industrie auf das Beherbergungsgewerbe - die Ankerbranche der Tourismuswirtschaft - übertragbar sind.

Heinz Stempfle, Vorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Bayern e. V., Bezirk Unterfranken, und Eigentümer des Westpark Hotels in Bad Kissingen, fügte hinzu: "Die Situation im unterfränkischen Gastgewerbe ist seit einigen Jahren mit steigenden Gäste- und Übernachtungszahlen erfreulich. Doch darf sich unsere Branche dadurch nicht blenden und von unveränderten Problemen wie dem ländlichen Gasthaussterben oder dem bundesweiten Fachkräftemangel ablenken lassen. Auch muss unsere Ferienhotellerie auf die Veränderung vorbereitet sein, sollte eines Tages der boomende Inlandstourismus wieder nachlassen, sobald nach Beruhigung der Weltlage Deutschlands Urlauber wieder in ihre klassischen Ferienländer

zurückkehren."

Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen Weinbauverbands e. V., erklärte: "Der Fränkische Weinbauverband hat bereits 1994 einen Runden Tisch mit verschieden Institutionen der Region gegründet, eine Ideenschmiede, mit dem Zweck, die Qualität der Weinbauregion als Ganzes zu steigern und zu beleben." red