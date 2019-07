Auf dem Tattersall-Parkplatz wurde am Donnerstag, in der Zeit von 7 bis 18 Uhr, ein roter VW Touran verkratzt. Der bislang unbekannte Täter ritzte mit einem spitzen Gegenstand mehrere Kratzer in die vordere rechte Beifahrertüre und den rechten vorderen Kotflügel. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 450 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90, in Verbindung zu setzen. pol