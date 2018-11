Tour zur Trinkwasserversorgung

Wie funktioniert eigentlich die Wasserversorgung in Steinach, Roth a. d. Saale und Nickersfelden und welche technischen Einrichtungen sind dafür nötig? Diese Fragen beantwortete Alfred Eusemann, Betriebsleiter der Rhön-Maintal-Gruppe, kurz RMG, dem Marktgemeinderat sowie Verwaltungsmitarbeitern des Rathauses Bad Bocklet.

Die öffentliche Wasserversorgung in den Ortsteilen Steinach, Roth a.d. Saale und Nickersfelden erfolgt direkt durch den Markt Bad Bocklet, wobei das Wasser in Nickersfelden aus Unterebersbach bezogen wird. Die restlichen Gemeindeteile erhalten ihr Wasser über den Zweckverband zur Wasserversorgung der RMG.

Das Leitungswasser in Steinach und Roth wird direkt aus dem Markt Bad Bocklet bezogen und besteht zu zwei Dritteln aus Brunnen- und zu einem Drittel aus Quellwasser. Der Pater-Odilo-Brunnen ist ein Rohrbrunnen mit einer Tiefe von rund 90 Metern, in den das Wasser durch einen Filter fließt und dann an die Oberfläche gepumpt wird. Daneben sammelt sich im Quellschacht das Quellwasser aus dem Quelleneinzugsgebiet (Schutzgebiet). Da die Quelle relativ nah unter der Erdoberfläche liegt, muss das Quellwasser später noch desinfiziert werden, um Keime zu verhindern. Von dort läuft das Quellwasser in den Sammelschacht und wird im nächsten Schritt zur Aufbereitung in den Hochbehälter weitergeleitet. Da der PH-Wert des Wassers durch den großen CO2 Anteil nicht zufriedenstellend ist, muss dieser zunächst durch Belüftung und Mineralisierung reguliert werden. Weiterhin durchläuft das Wasser einen Filter. "Bei der Desinfektion wird kein Chlor, sondern UV-Licht verwendet", erläuterte Alfred Eusemann. Das aufbereitete Wasser sammelt sich dann in den Kammern des Wasserbehälters, die ungefähr den zweitägigen Wasserbedarf von Steinach abdecken. Kurz vor Steinach wird in einem Schacht die Wasserverteilung reguliert. Trotz des trockenen Sommers herrscht bisher kein Wassermangel. Der Marktgemeinderat zeigte sich von den technischen Einrichtungen beeindruckt und stellte zahlreiche Fragen. red