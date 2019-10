Tour zur Annakapelle

Die Wanderer- und Bergsteigergruppe in Eltmann wandert am Sonntag, 3. November, durchs Grubachtal zur Annakapelle bei Schönbrunn. Treffpunkt (Fahrgemeinschaften) ist um 9 Uhr an der Mainlände in Eltmann. Im Gasthof Wernsdörfer in Schönbrunn ist die Mittagsrast geplant.Weitere Auskünfte erteilt Anneliese Utter (Ruf 09522/709782). red