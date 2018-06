red



Der ADFC Kronach startet am Sonntag, 1. Juli, zu einer Tour zum Wildberg-Café bei Tettau. Treffpunkt ist am Bahnhof um 12 Uhr. Die Tour (45 km) startet um 12.15 Uhr mit einer Fahrt im RE nach Steinbach am Wald (Ankunft 12.26 Uhr). Mit dem Rad geht es weiter zum Rennsteig und nach Tettau. Anschließend führt die Route nach einer kurzen Steigung zum Wildberg-Café. Nach einer Einkehr geht es auf Waldwegen nach Alexanderhütte zurück und weiter den Tettaugrund entlang über Heinersdorf und Neukenroth nach Kronach zurück. Anmeldung bis 29. Juni beim Tourenleiter Karl Ludwig Walther unter Telefon 09261/93579.