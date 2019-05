Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am Freitag, 24. Mai, eine Tour zum Alten Kurhaus in Trabelsdorf. Die Radler fahren am Sylvanersee vorbei durch den Michelsberger Wald nach Kolmsdorf und von dort auf dem Radweg links der Aurach nach Trabelsdorf. Eine Einkehr zur Kaffeezeit ist geplant. Zurück fahren sie ohne Anstieg entlang der Aurach über Höfen und Bug nach Bamberg. Die Strecke ist etwa 40 Kilometer lang, überwiegend flach und geeignet für Alltagsradler. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Erba-Schleuse, An der Spinnerei 2. Rückkehr ist gegen 18 Uhr, Ansprechpartner der ADFC-Tourenleiter, Telefonnummer 0951/54773. Bei Regen entfällt die Tour. red