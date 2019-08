Tour zu den Tonstollen

In der Reihe "Bayern Tour Natur" erläutert Geoparkrangerin Isabelle Stickling bei einer Entdeckungstour zu den ehemaligen Hutschdorfer Stollen, wie der faszinierende Rohstoff Ton entstanden ist und abgebaut wurde, welche außergewöhnlichen Eigenschaften er besitzt und wie er einem das tägliche Leben erleichtert. Treffpunkt zu der Führung "Space Shuttle, Katzenstreu und die Tasse im Schrank" ist am Sonntag, 8. September, um 14 Uhr am Töpfermuseum in Thurnau, Kirchplatz 12.

Die Exkursion dauert rund drei Stunden, die Gebühr beträgt vier Euro. Weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle des Geoparks unter Telefon 09602/9398166 oder im Internet unter der Adresse www.geopark-bayern.de. red