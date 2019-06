Tour und Exkursion zur Friesener Warte

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Mittwoch, 26. Juni, um 19.20 Uhr eine Tour zur Friesener Warte mit Exkursion Artenschutz mit dem Landesbund für Vogelschutz zum Thema Wegeverhalten am Flugplatz. Der längste Trail mit der anspruchsvollsten Abfahrt der Region inklusive dem schönsten Blick auf den Steigerwald ist nur etwas für Geübte. Die Strecke ist circa 32 Kilometer lang, bergig und geeignet für Mountainbiker. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Stadionvorplatz, Pödeldorfer Straße 175. Rückkehr gegen Mitternacht. Ansprechpartner ist Norbert Hetz, Telefon 0951/30120511, 01769/6322882. red