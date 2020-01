Tour über die Mönchsplatte

Am Sonntag, 1. März, wandert der Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau durch die Leimbachstraße nach Volkers und über die Mönchsplatte nach Speicherz. Hier ist eine Einkehr im Gasthof "Zum Biber" geplant. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof. Mit dem Linienbus geht es zurück in die Stadt. sek