Tour nach Fischbach

Auf dem Stübengrabenweg entlang des "Frankenwald-Steiglas" gehen die Wanderer des Fränkisch-Thüringischen Freundeskreises am Sonntag, 28. April, mit Wanderführer Freimut Brückner. Die Tagestour beginnt am Dorfbrunnen "Jungfer Kättl" in Weißenbrunn. Über die alte Verbindungsstraße nach Kronach führt der Weg den Plattenberg hinauf zum 14 Meter hohen Lucas-Cranach-Turm auf dem Kaltbucher Knock. Weiter geht es durch den Stübengraben talwärts. Über den Weiler Dobrach und Hinterstöcken gelangen die Wanderer nach Fischbach. Dort ist im Gasthof Söllner Mittagseinkehr. Nachmittags geht die Wanderung durch das Fischbachtal nach Wötzelsdorf und den Weißenbrunner Forst zurück zum Ausgangspunkt. Die rund 14 Kilometer lange Strecke wird als "mittelschwer" eingestuft. Treffpunkt zur Abfahrt mit Privat-Pkw ist um 9 Uhr am Angerparkplatz in Neustadt. Anmeldungen nimmt bis 24. April Wanderführer Brückner, Telefonnummer 09568/3001186, entgegen. sey