Der ADFC Obermain lädt am Donnerstag, 8. August, zu einer Feierabendtour ein. Von Lichtenfels führt sie zu einer Einkehr nach Loffeld. Danach geht es zum Ausgangspunkt zurück. Die Tour ist etwa 25 km lang, meist eben und ist für Alltagsradler geeignet. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Touristinformation in Lichtenfels. Info und Tourenleitung: Sonja Fischer, Telefon 09574/2880552, keine Kosten für Nichtmitglieder. red