Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 23. Juni, eine Tour nach dem Motto: "Bamberg erfahren - immer am Wasser entlang". Die Strecke ist etwa 25 Kilometer lang, flach und geeignet für Alltagsradler. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Gabelmann, Grüner Markt 2. Ansprechpartner ist Michael Schilling, Telefon 0951/9177891 oder mobil unter 0170/8805785. red