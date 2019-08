Tour für Männer

Würzburg/Eßleben — Eine Fahrradtour unter dem Motto "Oberes Werntal" für Männer veranstaltet das "Land & Leute"-Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) am 5. Oktober von 9 bis 18.30 Uhr. Im Programm stehen ein Besuch auf dem Hof Keller in Eßleben, das Barockschloss in Werneck, die ehemalige Kaiserpfalz in Geldersheim, der Naturlandhof Karg in Kronungen und ein Blick hinter die Kulissen der Freilichtbühne der Fränkischen Passionsspiele in Sömmersdorf. Es gibt eine lange Tour mit Start in Eßleben (60 Kilometer) und eine kürzere mit Start in Werneck (50 Kilometer). Die Leitung haben Bernhard Weisenberger und Herbert Keller. Verpflegung ist selbst mitzubringen. Anmeldung bis Donnerstag, 26. September, und weitere Infos: KLB Würzburg, Kilianeum-Haus der Jugend, Ottostraße 1, 97070 Würzburg, Tel.: 0931/3866 3721, E-Mail : klb@bistum-wuerzburg.de. pow