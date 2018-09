Tour für gut trainierte Radler

Am Sonntag, 9. September, bietet der Fahrradclub ADFC Forchheim eine Radtour durch das Wiesent- und Trubachtal bis Untertrubach zu einer Mittagsrast an. Über Obertrubach, Hiltpoltstein und Gräfenberg geht es zum Kasberger Windrad und mit einer flotten Abfahrt ins Ehrenbachtal. Eine weitere Einkehr ist in Oberehrenbach geplant. Die Heimfahrt führt durch Mittelehrenbach und Dobenreuth. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rathausbrunnen in Forchheim. Die 70 Kilometer lange Strecke weist etliche Steigungen auf und ist für gut trainierte Tourenradler geeignet. Weitere Informationen unter www.adfc-forchheim.de. red