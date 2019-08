Am Mittwoch, 7. August, unternehmen die Mitglieder vom Rhönklub-Zweigverein Hammelburg eine Wanderung in den Schwarzen Bergen zu den Wanderfreunden des Zweigvereins Oberbach. Die Streckenführung geht vom Würzburger Haus über das Eiserne Kreuz, Kissinger Hütte, Geotop am Gebirgsstein zur Oberbacher Hütte. Abfahrt ist um 12 Uhr am Bleichrasen. Wanderführer der angemeldeten Teilnehmer ist Günter Dittmar. sek