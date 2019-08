Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt lädt am Samstag, 31. August, zu einer Wanderung rund um den Steinbruch am Hörner bei Münnerstadt ein. Die leichte Wanderstrecke ist vier Kilometer lang, Dauer der Wanderung etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr das Fitnesscenter in Münnerstadt. Wanderführer sind Hellmut Petsch und Ute Krais. sek