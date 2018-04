Der FWV Kronach lädt zu einer fünf Kilometer langen Wanderung am Sonntag, 18. April, ein. Die Tour führt rund um Rotheul, teilweise auf dem "Grünen Band" mit mäßigen Steigungen. Der Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Kaulanger. In Fahrgemeinschaften wird nach Rotheul auf einen kleinen Wanderparkplatz gefahren. Alle Wanderfreunde sind eingeladen. Nach der Wanderung ist eine Einkehr in Rosis Brotzeitstube möglich. Der Wanderleiter Harald (Telefonnummer 09261/91193) freut sich auf eine fröhliche Wanderschar. red