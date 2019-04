Tour führt nach Maria Bildhausen

Der Rhönklub-Zweigverein führt am Ostermontag, 22. April, seine Wanderung nach Maria Bildhausen durch. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Fitnesscenter an der Zehntstraße. Ankunft ist gegen 12 Uhr am Torbogen in Maria Bildhausen. Es findet ein kleiner Rundgang durch die Klosteranlage statt. Das Mittagessen ist in der Gastwirtschaft geplant. Die Wanderstrecke beträgt 18 Kilometer. sek