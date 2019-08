Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub veranstaltet am heutigen Samstag, 31. August, eine Tour durchs Weltkulturerbe. Die zweistündige Radtour führt zu den Schönheiten dieser Stadt, in den Hain, zum Weinberg bei St. Michael, in die Gärtnerstadt und zum Treidelpfad. In gemütlichem Tempo erlebt man Bamberg auf der 20 Kilometer langen Runde bei einigen Zwischenstopps. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Tourist-Information. Der ADFC-Tourenleiter gibt weitere Informationen unter der Telefonnummer 0951/54773. red